Murat Muratoğlu: Fiyatlar zeytinyağı gibi üste çıktı!

Ne yalan söyleyeyim markette 5 litrelik zeytinyağını 490 liraya indirimde görünce içim bir hoş olmadı değil… Meğer o en ucuzuymuş… Normal fiyatlar kaliteli bir zeytinyağı için 600 lira civarında… Bu yıl zeytinde yok yılı da olunca gayet normal ama alım gücü artmıyor işte o kadar… İşi bilenler ocak ayında bu fiyatların hayal olacağını iletiyorlar. Senin gördüğün geçen yılın hasadıdır, yeni, mahsül o fiyata olamaz diye eklemeden geçmiyorlar. Zeytin çok önemli bir ürün… Fazla kâr da bırakmıyor. Nitekim Avrupa ülkeleri zeytine çok ciddi destekler veriyor. Maksat zarar etmesin üretim devam etsin. Bizde yok mu? Olmaz mı? Zeytinyağında 80 kuruş ve dane zeytinde 15 kuruş destekleme primi ödemesi söz konusu… O ne öyle hakikaten? Kuş yemler gibi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı