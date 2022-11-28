Murat Muratoğlu: Faiz demeyince caiz sanıyorlar

Oysa bankaların faiz düştükçe para kazandığını bilmeyen andaval ekonomistler söz konusuydu… Nitekim iktidarın ideolojileri gereği faiz fobisi vardı. Tabii olarak bankalara yaradı. Nitekim faizler düşürüldükçe son bir yıl içerisinde banka kârları dörde, beşe, hatta altıya katladı. Daha da fenası Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 7 trilyon lirayı aştı. Ekim sonu itibarıyla iç borç ana para tutarı 1.8 trilyon liraya, faiz 2.6 trilyon liraya çıktı. Ne oldu faiz karşıtlığı? Toplam borç stoku içerisinde döviz borçlarının payı yüzde 65’i aştı. Kur ve enflasyon arttıkça katlanan borç tutarı… Kur Korumalı Mevduat deyiver, enflasyona endeksli tahvil çıkar… Nedir bunlar? Hobi! Faiz demeyince caiz sanıyorlar.
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