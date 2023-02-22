Murat Muratoğlu: Ertelemek yarardan çok zarar getirir iktidara

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı konuşması sırasındaki “ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız” sözleri “seçim zamanında yapılacak” anlamını taşıyor. Mantıklı… Konuşmasının devamında işi “manevi bir mesaj, metafizik bir sembol” diyerek enteresan yerlere bağladı… Ne demek istedi pek kimse anlamadı! Neyse bizim ciddiye alacağımız ilk kısmı… Ölçüldü, biçildi; ülkenin daha iyiye gidemeyeceği anlaşıldı demek ki… Enflasyonu düşüremiyorlar, ihracatı artırıp, ithalatı azaltamıyorlar. Üzerine bir de deprem felaketi ile 100 milyar dolarlık yük de ortaya çıkınca… Ertelemek yarardan çok zarar getirir iktidara… Yaklaşık 110 milyar doları bulan dış ticaret açığı, 48 milyar doları aşan cari açık ve sürekli artan borçlarla Türk ekonomisi nasıl toparlayacak? Durun daha emeklilikte yaşa takılanlara verilen sözler ve seçimlerinin getireceği ek yükler de var. Seçimi kazanmak için daha fazla para basacaklar.
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