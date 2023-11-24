Murat Muratoğlu: Enflasyon yüksekse Merkez Bankası faizi yüksek tutmak zorunda

Bakın faizin bazı ekonomilerde düşük, bazılarında yüksek olmasının nedenleri vardır.

Öncelikle senin ülkenin yeterli parası yoksa, tasarrufların az ise başka ülkenin parasına ihtiyaç duyarsın. Yani dış kaynağa muhtaçsındır. İşte bu ahval ve şerait içinde bu kaynakları ülkene çekebilmek için faizi yüksek tutmak zorundasındır.

Bir diğeri eğer enflasyon düşükse, merkez bankası faizi düşük tutabilir. Eğer enflasyon yüksekse merkez bankası ve bankalar da faizi yüksek tutmak zorundadır ki reel getiri elde etmeyen yatırımcılar mutluluğu başka yerlerde aramasınlar…

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Yüksek faizlerin faturası yakında çıkmaya başlar. Sanayi aşırı borçlu… Geçmiş faizler düşük olsa bile yüksek faiz ile karşılaşacaklar yenilemek istediklerinde… Perişan olacaklar. Türkiye faiz artırmada mecburcu… Hani dün yediğimiz hurmalar…

Murat Muratoğlu yazısı