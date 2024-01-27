Murat Muratoğlu: Emanet paraları bile yemişiz

Ocak ayı felaket geçti. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu 6.8 milyar dolar daha eridi…

Cümleye “yaşanan kaybın” diye başlayacağım ama zaten ekside olan bir pozisyonu nasıl kaybedersin ki? Anlaşılacağı üzere biraz daha dibe indi. Neydi nedeni?

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Gelelim işin “net” kısmına… Merkez Bankası’nın ülkelerle ve bankalarla yaptığı swap yani değiş tokuş işlemleri, bankalarda yatan döviz mevduatlarına karşın talep ettiği munzam karşılıkları ve Hazine’nin dövizleri çıkarıldıktan sonra elde kalan döviz miktarı…

Çıkartıyoruz, bir bakıyoruz hesap makinası bize eksi 51.7 milyar doları gösteriyor. Yani emanet paraları bile yemişiz. Oradan geleni buraya koyarak idare etmeye çalışıyoruz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı