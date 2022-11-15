Murat Muratoğlu: Elimizde kaldı yerli yatırımcı

Plan neydi? TL değer kaybeder ama bu yararlıdır, ihracat artar… Döviz fiyatı artmaya başlayınca ithal mallarının fiyatı artar. İç piyasada ithal mallarına karşı talep daralır. İhracat daha kârlı hale gelir ve hızlanır. Üretim ve yatırım canlanır böylece yeni istihdam sağlanır. Olmadı. Olamazdı. Peki nedir yeni planı? Bu sefer doların artmaması… Yabancı yatırımcı olmazsa dolar hızlı hareket edemez. Kurlarda daha fazla kontrol sağlanabilir. Bunu başardılar da bizim ihtiyacımız daha çok yabancı sermaye… Elimizde kaldı yerli yatırımcı. Aldığı dövizin bir kısmı tekrar Merkez Bankası’na munzam karşılığı olarak gidiyor. Kur Korumalı Mevduat da durumu destekliyor.
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