Murat Muratoğlu: Ekonomiyi yönetenlerin kumaşı iyi değilse ne yapacaksın hedefi

Dövize baskıyı sürdürecekler fakat cephane lazım… Onu da çoktan bitirdiler. Son birkaç doları da seçim öncesi kullanıp kasayı tamamen boş bırakırlar. Haliyle hedeflenen 2023 yılı dolar ortalaması 21.52 lira, 2024 yılı dolar ortalaması 24.62 lira ve 2025 yılı dolar ortalaması 25.77 lira tutmayacak! Durun durun! Geçen yıl açıkladıkları hedeflere de bakalım. Neden ciddiye alınacak tarafları olmadıklarını hatırlayalım. Geçen yıl Orta Vadeli Program’da ortalama dolar kuru beklentisi olarak, 2022 için 9.27 lira, 2023 için 9.77 lira, 2024 için ise 10.27 lira açıklamışlardı. Ülke ekonomisini yönetenlerin kumaşı yeteri kadar iyi değilse ne yapacaksın hedefi, planı, programı?
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