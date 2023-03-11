Murat Muratoğlu: Ekonominin patlaması an meselesi

15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyana… Şaka yahu şaka… Ne olacak? Gökten fabrika mı yağacak?

Belli ki 14 Mayıs’a kadar makarna ziyafeti var. Sonrasında isteseniz de istemeseniz de tencerenizde uzun bir süre sadece makarna kaynar.

Ekonominin AKP’nin elinde patlaması an meselesidir. Artık nasıl tutuşmuşlarsa bir ay daha beklemeye yok tahammülleri…

Erdoğan 2017 yılında, “Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok. Bunlar yalan makinası” demişti. “Bunlar cahil Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi bile yok. Kararı Meclis alır” diye de eklemişti.

Dün çıktı, “Seçim kararı aldım” dedi. Bir ay öne çekilirse seçim “erken” sayılmıyormuş bak bize onu yeni öğretti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı