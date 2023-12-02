Murat Muratoğlu: Devletin görevi zenginlerin borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek değildir

Mehmet Şimşek, tabana kuvvet vergi söylemlerine 2009 yılında başladı. Görevde kaldığı süre boyunca, 2018’e kadar istisnasız her yıl vergiyi tabana yaydı.

Görevinin son günlerinde dahi “Vergiyi artırmadan tabana yayacağız” deyip duruyordu. Başaramadı, koltuğu damada devretti.

Şimdi yine geri geldi. Milletin vergiden iflahı kesildi. Hâlâ “Vergi koymaya doyamadık yeni zamlara hazır olun” diyor. Vergiler zaten ciğerimizi söküyor. Bak oraya hiç değinmiyor!

Devletin görevi adil şekilde vergi toplamaktır. Zenginlerin borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek değildir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı