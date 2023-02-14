Murat Muratoğlu: Cumhur ittifakı baraj sorunuyla bile karşı karşıya kalabilir

Enteresan tarafı eğer 6 ay ya da 1 yıl gibi bir erteleme söz konusu olursa yaşanacak ekonomik enkaz altında baraj sorunu ile bile karşı karşıya kalabilir Cumhur İttifakı… Nitekim büyük afetlerin faturaları yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında çıkmaya başlar. Zaten ekonomisi sallantıda olan bir ülkeyi dümdüz eder… 99 yılında yaşanan depremin 2001 krizine etkisi olmadı mı? Üç partiyi tamamen yıktı, aradan AKP sıyrıldı… Bu sefer bu depremin hiçbir sonucunun olmayacağını düşünecek kadar saf olamazlar. Fatura en az 100 milyar dolar… Zaten eksi rezervlerle idare etmeye çalışan bir Türkiye var. Bırakın AKP’yi, kim gelirse gelsin bu enkazın altından zor çıkar!
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Bloomberg’e konuşan kaynak: Borsa yarın açılıyor
Bloomberg’e konuşan bir yetkili, Borsa İstanbul’un yarın işlemlere açılacağını söyledi. Açılışın ertelenmesi konuşulmuştu ama devam kararı çıktı.
Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın enkaz altındaki annesi hayatını kaybetti
Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın Hatay’da enkaz altında kalan annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.
Haluk Levent, Bahçeli’ye kendi milletvekilinin ağzından yanıt verdi
Haluk Levent, kendilerini ve Babala ekibini hedef gösteren depremler sonrası bölgeye gitmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.
Milli sporcu Cemal Kütahya ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay Antakya’da enkaz altında kalan Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bahçeli oturduğu yerden Ahbap ve Babala’ya çattı
Depremler sonrası bölgeye gitmeyen Devlet Bahçeli, yardım kampanyalarıyla depremzedeler için seferber olan Ahbap ve Babala TV ekibini hedefe koydu.
PEN Türkiye’den ayın kitabı: Bir Gün, Gece
PEN Türkiye ‘ayın kitabı’ olarak, Mine Kırıkkanat’ın Gölcük depreminden dört yıl sonra kaleme aldığı ‘distopik’ romanı ‘Bir Gün, Gece’yi seçti.
Hızlı vize sürecinde depremzedeleri bekleyen bürokratik engeller
Almanya ve Belçika’nın hızlı vize uygulamasında depremzedeleri bürokratik engeller bekliyor.
Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir, rekor kaç gün?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, 7’nci günden sonra da enkaz altından kişilerin canlı olarak çıkarılabileceğini söylerken bu kimi değişkenlerle beraber daha uzun olabilir.
Ahmet Hakan, deprem ihmallerinde bir tek iktidarı suçlamadı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, depremdeki büyük can ve mal kaybına zemin hazırlayan ihmaller hakkında herkesi suçladı ama hükümeti pas geçti.
198’inci saatte üç kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta depremin 198’inci saatinde iki kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.