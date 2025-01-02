Murat Muratoğlu: Çiğ köfteci açar gibi yaptırılan şehir hastaneleri bütçeyi yedi bitirdi

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Millete; “Devletin kasasından bir kuruş bile çıkmayacak” diye yalan söylenip müteahhitlere ihaleler dağıtıldı. Çiğ köfteci dükkânı açar gibi yaptırılan şehir hastaneleri bütçeyi yedi bitirdi.

Bu yılın faturasına bir bakalım. Sağlık Bakanlığı’nın kiracı olduğu şehir hastanelerine 2024 yılı için ayrılan 83 milyar 694 milyon TL’lik ödenek hunharca tüketildi. Sadece 11 ayda 86,2 milyar TL gitti.

Peki bu yıl ne planlanıyor? Tam 104,6 milyar TL ayırıldı ama bu hesap da tutmayacak tahmin edersiniz ki… Bedava peynir sadece fare kapanında olur misali…

Türkiye’de bugün itibarıyla 25 şehir hastanesi hizmet veriyor. Bunların 18 tanesi yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Hayret verici bir biçimde 7 şehir hastanesini devlet yaptı.

Peki devlet şehir hastanelerinin hepsini topladığı vergilerle kendi yapamaz mıydı? Tabii ki yapardı ama o zaman yandaşları nasıl doyuracaktı?

Aslında verdiğimiz milyar dolarlık garantiler, milyar dolarlık borçlar anlamına geliyor… Ancak borç, borç olarak görünmüyor. Güzelliği de bu ya zaten…

Murat Muratoğlu’nun yazısı