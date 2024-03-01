Murat Muratoğlu: Büyürken bile fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak küçülünce

Ayrıntılara boğmayalım… Adeta milli irade tecelli etti ve Türkiye kocaman büyüdü yine… 2023 yılında tam yüzde 4.5 oranında… Siz bakmayın kişi başı gelirde ancak Afrika ülkeleri ile yarıştığımıza… Kara propaganda bunlar… Kişi başına düşen milli gelir 13.110 dolarla, 2022’deki 10.655 doların yüzde 25 üzerine çıktı. Hadi yine iyisiniz köftehorlar… Kendisi sarayda yaşıyor diye sizi düşünmeyeceğini sandınız değil mi? “Porsiyonları küçültün” dediler ama büyütmüşsünüz belli ki! Peki nasıl büyümüş Türkiye? Güncellemelerle… Mevsimsellikten arındırılmış veride çok fazla güncelleme var. Özellikle 2023 ikinci ve üçüncü çeyrek verisi 3 ay önce açıklanan veriden 1’er puan yüksek… Yakından bakınca net olarak göremiyorsun bazı şeyleri… Bazen uzaklaşmak gerek… Büyüme büyük oranda tüketimden kaynaklanmış. İşin güzelliği üretim belli… Kafaya göre sallayamıyorsun… Oysa tüketimi bu kadar ölçtüm deyince ne yazsan gidiyor haliyle… Büyürken bile gerçekte fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak küçülünce? Ülkede 13 milyondan fazla mülteci var ve onlar da üretiyorlar. Yani 99 milyon kişinin üretimi 86 milyona bölününce bir bakıyorsun kağıt üzerinde olduğundan daha zengin çıkıyorsun. Deprem nedeniyle binlerce bina yıkılınca normal olarak yenileri yapılmaya başlandı. İnşaat yüzde 7.8 oranında büyümeye katkı sağladı… Kısaca ortada refahı artıracak bir gelişme olmadı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı