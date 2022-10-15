Murat Muratoğlu: ‘Bütçe’ nasıl denkleşecek?

Hani devamlı destek açıklayıp duruyorlar ya… Destek demek, kaynak demek… Vergilerin harcanması, devletin alacağından vaz geçmesi demek… Kimin için bu alacaktan vaz geçiliyor? Oraya da bakmak gerek! Sahi “bütçe” nasıl denkleşecek? Asgari ücrete kallavi seçim zammı yapılacak. Kimse cebinden vermeyecek. Hesap yine vatandaşa kitlenecek! Esas “adamlar yol yaptı”ya gelelim. Onun paraları bile ödenmedi! Bütçede borç olarak bile gösterilmedi. Her yıl peyder pey bütçeye gider yazılıp ödenmeye çalışılıyor. Kimse ne kadar olduğunu tam bilmiyor.
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