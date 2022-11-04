Murat Muratoğlu: Bu karamsarlar yüzünden her gün her şeye zam geliyor

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, koydu teşhisi: “Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi, ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur.” Teflon tava gibiler… Üzerlerine hiçbir şey yapışmıyor. Hep suçlu başkası. Döviz kurları nasıl arttı? Abuk sabuk faiz kararları nedeniyle… Sanki kendiliğinden olan bir doğa olayı gibi konuşmuyor mu hele… Başka? Enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi… Ne yapmalı? Kötüleşmesi engellenmeli… Hep beraber gülüp eğlenelim, bu sayede enflasyonu düşürelim. Nitekim bu karamsarlar yüzünden her gün her şeye zam geliyor… Yahu bir kez kendilerine sordular mı “Bu beklentiler neden iyi değil?” diye?

Murat Muratoğlu’nun yazısı