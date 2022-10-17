Murat Muratoğlu: Bu fıtrat sadece Türkiye’de mi var?

Bir de bunlar ölenlerin sayısı… Var mı sakat kalanlar? İş göremez hale gelenler? Verirsin parayı, ölenle ölünmez dersin, susturursun aileyi… Ölene şehit derler, geçiştirirler. İşçilerin ölüm haberini yaparsan ne vatan hainliğin kalır ne vatanı satman! İşçiler her sabah savaşa gider gibi işe gidiyor, giden gelmiyor, acep nedendir? Ölmeden çalışamaz mı bu insanlar? Sorsan diyecekler ki; “işin fıtratında var!” Sadece bu fıtrat Türkiye’de mi var? Diğer ülkelerde neden olmuyor bunlar? İş kazaları ölüm oranında Avrupa birincisiyiz… Böyle bir rezalet olabilir mi? Üçüncü dünya ülkelerinde bile bizden daha az ölüm oluyor. Hiçbir yetkilinin yüzü kızarmıyor. Demek sadece kamu spotu yayınlamakla olmuyor. Önlem de almak gerekiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı