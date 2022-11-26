Murat Muratoğlu: Boşu boşuna para yollamıyorlar herhalde

Türkiye’ye 10 milyar doları faiziyle geri almak üzere yakın zamanda gönderecekleri açıklandı, çok mu? Suudi Arabistan da 5 milyar dolar yollayacak. Tıpkı Rusya gibi seçim öncesi Erdoğan’a destek atacak.

Sahi karşılığı sadece alacakları faiz mi olacak?

…

Oysa Türkiye Cumhuriyeti dahi borçlanmalarını Hazine üzerinden yapar. Belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre… Biz borçlanmıyoruz ki! Onlar yolluyorlar. Yalan yok, yolunu güzel bulmuşlar.

Bizim geleneklerimizde apartmanda komşunun getirdiği aşurenin tabağı bile boş olarak geri verilmez. “Allah kabul etsin” der alırsınız. Bir güzel yer sonra evde ne varsa tabağı doldurur, geri verirsiniz. Adettendir… Boşu boşuna para yollamıyorlar herhalde… Ne vaat ediyoruz? Kapitülasyonlar mı? Kanal İstanbul’un tamamı mı? Ne ile dolduracağız tabağı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı