Murat Muratoğlu: Borsa kumar değildir

Son haftaların yükselen yıldızı Borsa İstanbul… Dünyanın en çok kazandıranı! Borsa dediğim de genelde banka hisseleri… Arkasından bakıyor diğerleri… Az buz değil banka endeksi sadece 7 haftada değerini ikiye katladı, dolar bazında… İşin tehlikeli yanı bu artışın belirli bir sebepten dolayı olmaması… Birden başladı. Benim korkum şimdi küçük yatırımcıyı kendisine çekip yem yapması…

Aman diyeyim, “Borsada oynuyor musun?” diye soranı duyarsanız, arkanıza bakmadan uzaklaşın ortamdan… Borsada oynamak nedir yahu? Soranın belli ki kendine faydası yok, size nasıl olsun? Git rulet oyna, iddia oyna… Borsa kumar değildir. Kumar şansa dayalıdır, kasa kazanır. Borsada işinizi şansa bırakamazsınız. Borsada yatırım yapılır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı