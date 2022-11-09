Murat Muratoğlu: Bizimki bildiğin tefeci faizinin resmisi

Hani diyorlar ya; aralık ayı geldiğinde en kötüsü kalacak geride… Hiçbir şey geride kalmayacak. Hatta kafayı alıp en önde koşacak. Sahi “geride kalması” için ne yapıldı? Bizimki bildiğin tefeci faizinin resmisi… Düşünün başımızda buna bile sevinen bir ekonomi yönetimi… Madem öyle IMF ile anlaşılsaydı. Hiç değilse yarısı kadar faizle borçlanılırdı. Yok olmaz! IMF gelirse, ulufe dağıtamazsın her istediğine… Saray’ın harcamalarına bile karışır yeri geldiğinde. Arkasından o kadar konuştuktan sonra seçim öncesi IMF’yi nasıl anlatırsın millete?
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