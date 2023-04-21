Murat Muratoğlu: Bize müjde değil mucize lazım

Yine de algı önemli… Şimdi “battık” derse, soracaklar “kim batırdı?” diye… Zaten söylüyorlar, bırak batmayı, kriz bile yaşanmadı!

Dolar 3 liraya çıktı, kriz yoktu… Dolar 5 liraya çıktı, kriz yine yoktu… Dolar 10 liraya çıktı, kriz değildi… Dolar 15 lira oldu, “hani nerede kriz” diye sordu. Ne fark eder, dolar 19 ya da 29… Kriz ararsa biz yokuz! Zira kriz yok keriz var. Onlar da ne desen inanıyorlar.

Buna ekonomide “batmışsın, ağlayanın yok” derler… Ülkeyi öyle bir hale soktular ki, bize müjde değil mucize lazım… Sürekli aynı yanlışı yaparak düzelmeye çalışıyorlar.

İlk düğme yanlış iliklendi. Esas sorun “adalet sisteminin” çökmesi… Adalet sistemine birileri tarafından çökülmesi… Türkiye’nin güvensizliğini iliklerine kadar hissetmesi… İleride anlatacaklar, “Neydi 2020’li yıllarda Türkiye’nin o hali?”

Murat Muratoğlu’nun yazısı