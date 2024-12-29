Murat Muratoğlu: Başkanlık sistemi gelince 'bolluk' var diye anlatıldı

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Başkanlık sistemi gelince “bolluk var” diye anlatıldı, milletin payına masadaki kırıntılar kaldı. Yasama, yürütme, yargı mevcut düzende aynı kişide… Bir kişiye bütün yetkileri verince ekonomi taklaya geliyor işte… Neyi anlaşılamadı? Normal şartlarda bu maaş zamlarıyla yer yerinden oynardı. İyi de ekonomi zaten diken üzerinde… Gidip de çalışanlara söz hakkı tanımanın yeri ve zamanı mı?

Üretim durmasın, düzen bozulmasın, emekçi kuş yemi gibi maaş alsın, gıkını çıkartmasın, izin kullanmasın, mesaiye kalsın, tatil yapmasın hatta nefes bile alamasın. Hele sokaklara dökülüp çocuklarının ekmek parası için döktüğü alın terini sakın savunamasın. Olan tam da budur!

Grev mi? O ne ki? Anayasal hak! Aslında kendisi kulak memesi gibi… Orada duruyor lakin pek bir işe yaramıyor! Kıvamına gelince yemek tarifinde kullanılıyor.

Bence tamamen anayasadan çıkartılsın. Teklif dahi edilemesin! İnsanların aklı karışıyor.

Patronun ne kadar uygun görürse onunla idare etmeye mecbursun. Hatta patronun maaşını ödemezse yine de konuşamazsın. Terörist misin sen milli güvenliği bozarsın?

Murat Muratoğlu’nun yazısı