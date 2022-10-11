Murat Muratoğlu: Bari ‘İşsizlik aynı kaldı’ falan deyin inandırıcılığı pekiştirin

Bu güzel tablonun mimarı şahsımı unutmamak gerek tabii ki… Beğenmedi kovdu, yeterli bulmadı kovdu, içine sinmedi yine kovdu… Bak sonunda istediği gibi birini buldu. Aynı zamanda pandemi döneminde herkes evde otururken işsizliğin düştüğünü iddia eden bir kurum kendileri… Hem nüfus artıyor hem çalışan sayısı azalıyor hem de işsizlik düşüyordu. Güzel kardeşim bari işsizlik aynı kaldı falan deyin inandırıcılığı pekiştirin… Bu ortamda siz düştü diye ısrar edince zeka seviyesi yerlerde olan bile “bu nasıl iş?” diye düşünüyor. Düşününce de yoruluyor. Yapmayın böyle…

Muhtemelen işsiz olup evde bulmaca çözenleri çalışıyor sanıyorlar. Keyfi yerinde diye düşünüp açıkladıkları verinin dışında tutuyorlar. Haliyle, işsizsin ama bulmaca çözmek de zor zanaat dolayısıyla senin işin var aslında diyor İstatistik Kurumu… İşsizden saymıyor… Seviniyorsun haliyle…

Murat Muratoğlu’nun yazısı