Murat Muratoğlu: Asgari ücret açıklandığından beri fazladan verdikleri 2 lira çoktan eridi

Çok biliyormuş gibi enflasyonu düşürmek için faizi düşürünce benzin dökülmüş ateşe döndü hikaye… Güzel zam yaptık diye övünüyorlar şimdi de… Pes!

Ücretler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor haliyle… Onu yapacak kapasite de yok ekonomi yönetiminde…

Bilim insanları şaşkın! 17.002 liralık asgari ücretteki o 2 liranın nereden geldiğini çözmeye çalışıyorlar.

Pek de fazla uğraşmasınlar… Nitekim asgari ücret açıklandığından beri fazladan verdikleri 2 lira çoktan eridi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı