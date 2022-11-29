Murat Muratoğlu: Adamlara boğazımıza kadar borçluyuz

Dolar hızlı artarsa ilk etapta enflasyondan başlamak üzere bütün hesaplar şaşar diyeceğim… Buyurun, şaştı zaten… Zira şartlar da dengeler de eskiye göre oldukça değişti. Ekonomiler bambaşka yerlere evrildi. Dövizi sabit tutmak uğruna harcanan milyarlarca dolar bu sefer işe yarar mı? Daha önce kurun düşük kalmasının sebebi sıcak paraydı… Bu sefer sermaye kontrolleri… Fark çok açık değil mi? “Bize ne el âlemden” de diyemiyoruz. Adamlara boğazımıza kadar borçluyuz. Gelecekteki gelirlerimizi ipotekleyip karşılığında milyarlarca dolarlık borç aldık. Yurt dışından aldığımız kısa ve uzun vadeli borçların toplamı 450 milyar doların üzerinde… Faizi hariç! Nasıl ödenecek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı