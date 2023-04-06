Murat Ağırel: Yassıada, Albayrak grubuna devredildi

Yassıada yani Demokrasi ve Özgürlükler Adası devredildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (18/01/2023 tarih 3398372 sayılı yazısı ile) 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10.043 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi 1 yıl için toplam yatırımın yüzde 5’i oranında tespit edilen 4.2 milyon Türk Lirası bedel üzerinden Birun Ada Otelcilik turizm A.Ş. adına 18 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile üst hakkı tesis edilmesini istedi.

İşletmeci Birun Ada Otel yıllık işletme hasılatı üzerinden de yüzde 1 oranında pay ödemesi yapacak.

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2023 tarihindeki yazısı ile şirkete tahsisi gerçekleştirdi.

Firma 2022 Aralık ayında kurulmuş. Firma sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş ye ait. Albayrak Turizm Yönetim Kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.

Murat Ağırel’in yazısı