Murat Ağırel: Üniversite hastanesinde yok olan uyuşturucu ilaçlar

Uyuşturucu konusu bugünlerde çokça tartışılıyor. Tartışılmalı da… Uyuşturucu sadece insanı değil bir toplumu ve ülkeyi de yok edecek tehlikelerden biridir.

Bugünkü konuya gelirsek… Hatırlarsanız daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesi’nde kullanım tarihleri geçtiği halde üzerine yeni tarihli etiket yapıştırılarak kullanılan ilaçlar olduğunu yazmış ve fotoğraflarını paylaşmıştım.

Fotoğraflarda Son kullanma tarihi 2013, 2018 olan ilaçların üzerine etiket yapıştırıp son kullanma tarihinin 2020 yapıldığı açıkça görülüyordu. Sorular sordum.

Bu ilaçlar ihale ile mi alındı? Alındıysa ne kadara kimden temin edildi?

İhale ile alındı ise firma eski tarihli ürünü nasıl veriyor?

Murat Ağırel’in yazısı