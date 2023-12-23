Murat Ağırel: Soruşturmanın yasadışı bahis ayağının ünlü bir isme uzanması üzerine…

Çarşamba günü Emniyet kaynaklarımdan bir bilgi aldım. Polat davası soruşturmasında yer alan dört polisin görevden alınıp başka yerlerde görevlendirildiğini öğrendim. Doğrulatmaya çalışırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Polat davasını yürüten beş komiser ve üç memurun apar topar görevden alındığını yazdı. Özdağ, yeni bir operasyon hazırlığında olduklarını, bu nedenle alındıkları iddiasını paylaştı.

Tüm bunları konuşurken akşama doğru HSK kararnamesi yayımlandı. Polat davası, Öz davası ve şike davasını yürüten terör savcısı Gökalp Kürkçü’nün ve başsavcı vekili Mesut Erdinç Bayhan’ın yerinin değiştirildiğini öğrendik.

Neticede ortaya çıkan tabloda kamuoyunun yakından takip ettiği bu önemli davaları soruşturan polisler ve savcılar görevinden alındı diyebilir miyiz? Net şekilde diyebiliriz. Yani önce polisler sonra savcılar soruşturmadan uzaklaştırıldı.

Bundan sonra ne olacak?

Adliye kulislerinde Polatgiller soruşturmasının selametine dair şüpheler olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu genişletilmesi beklenen soruşturmanın artık tamamlanacağı yönünde bir görüş var. Öğrendim ki soruşturmanın yasadışı bahis ayağının ünlü bir isme uzanması üzerine sürece müdahale edildi. Bu müdahalenin Ankara’da en yukarıdan geldiği de iddia edilenler arasında…

Umarım iddialar doğru değildir. Umarım yeni atanacak savcı ve polisler hiçbir etki ve baskı altında kalmadan ciddiyet ve hassasiyet ile bu dosyayı devam ettirirler.

Murat Ağırel’in yazısı