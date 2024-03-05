Murat Ağırel: Murat Kurum kazanırsa aslında kim kazanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminin bitmesinin hemen akabinde partililere yaptığı konuşmada hedef olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasını koymuştu.

Erdoğan’ın adayı Murat Kurum’un bakanlığı döneminde gerçekleşen bir dizi proje ve harcamayı inceledim.

Şaşıracağınız şeyler var. Kurum, imar affından yararlanan 7 milyon adet bağımsız bölüme “yapı kayıt belgesi”nin verildiğini, bunların 5 milyon 848 bin adedinin ise konutlardan oluştuğunu beyan etmişti.

Özür dilerim… Kurum bu kanuna “imar affı” değil “imar barışı” diyor. İmar barışını da “vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir” diye savunuyor.

Oysa imar affı veya imar barışı ruhsata aykırı belge vermek demek. Ruhsata aykırı yapı ne demek? Mevzuata uygun olmayan veya yapı ruhsatlarına uygun olarak yapılmayan, tamamlanmayan yapılar belediye yahut valiliklerce ruhsata aykırı olarak kabul ediliyor. Bildiğiniz kaçak işler…

Murat Ağırel’in yazısı