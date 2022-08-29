Murat Ağırel: Melen Barajı, gövdesi çatlak ve ne olacağı meçhul şekilde bekliyor

Şirket ile güçlendirme işi için 1 Haziran 2020-26 Şubat 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandı. Daha 2023’e zaman var ama yine bitmeyecek neden?

Çünkü 15 Nisan 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı ihale kanununa ek ile alınan işler yüzde 15’i geçmemiş ise ihaleyi alan firmaya projeden çekilme hakkı tanındı.

İhaleyi alan firma 2020 yılından 2022 yılına kadar yüzde 10 seviyesinde ilerleme sağlamış. Enflasyon nedeniyle fiyat artışları da yaşanınca firma kanundan yaralanmak istemiş DSİ’ye başvurmuş ve sözleşmeyi fesh etmiş. Yani şu anda Melen Barajı, gövdesi çatlak şekilde ne olacağı meçhul şekilde bekliyor.

Enflasyon öyle vurdu ki memleketi, projeler ilerlemiyor. Alınan ihaleler tamamlanamıyor. Parası olan zenginler fabrika açmak yerine parasını dolara, faize yatırıyor. Süleyman Demirel’in dediği gibi: “Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler.”

Peki, faizi düşürerek enflasyonu artıranlar kimler?

Murat Ağırel’in yazısı