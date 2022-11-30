Murat Ağırel: ‘Kaş’ yaparken göz çıkarmışlar

Belediye tesislerinden en büyük zarar şehir meydanında bulunan Belediye Çay Bahçesi işletmesinde meydana gelmiş. Turistik bir bölgede yer alan Kaş şehir merkezinde ziyaretçilere ve yerel halka uygun fiyatlı kafe hizmeti sunmayı amaçlayan tesisin 2021 yılında 560 bin lira TL zarar edilmiş. Bu zararlar çok büyük zararlar değil. Eğer vatandaşın turistik bölgede ihtiyaçlarına sıhhi, uygun fiyatlı ve düzenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyorsa da arkasındayım. Fakat zaten bu rakamları kaçak yapıların yarattığı zararın büyüklüğü karşısında halk için çalışmanın verdiği “zararın” küçüklüğünü görmeniz açısından verdim.

Yoksa vatandaşa çalışan kurum tabiki zarar edecek zaten bizim paramız. Zaten kaçak yapılaşma sorunu hemen hemen tüm turistik bölgelerde var. Tam bir saldırı altındalar.

Kemer Belediyesince bir inceleme yapılıyor ve bazı taşınmazlar için asgari tutarın altında ecrimisil tahakkuk ve tahsil edildiği tespit ediliyor. Gücü yeten yetene…

Kafana göre bir yer buluyorsun orayı işgal ediyorsun. Belediye gelip seni çıkarmak yerine işgal ettiğin yerler için sana ecrimisil bedeli tespit ediyor. Sen ödüyorsun ve her şey bitmiş oluyor. Raporda 13 ayrı yerin bu şekilde işgal edildiği, belirlenen ecrimisil tutarının çok düşük olduğu belirtilmiş.

Murat Ağırel’in yazısı