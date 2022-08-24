Murat Ağırel: Hem bürokraside hem de işveren kesiminde ağır bir sömürü dönemine girildi

Çalışanların ücretleri kamudaki meslektaşlarından az olamaz ibaresinin yeniden 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenmesi veya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışanların sözleşmelerini Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılması…

Bakın yıllardır yazıyorum. Türkiye’de bir çürümüşlük var. Hem bürokraside hem de işveren kesiminde ağır bir sömürü dönemine girildi.

Afgan, Özbek, Suriyeli işçi çalıştırmaya başlandıktan sonra ne hak tanıyorlar ne de kanun biliyorlar. Ellerinden gelse 1500 lira maaşa Afgan öğretmen çalıştıracaklar.

“Türk işçi çalışmıyor” diyenler de var. Ver hakkıyla maaşını, ver emekçinin emeğinin karşılığını, bak o zaman çalışıyor mu çalışmıyor mu?

Ama olmaz o zaman para kaybeder, purosunu içemez, son model Mercedes’e binemez, en güzel otellerde tatil yapamaz beyefendiler.

Hâlbuki haberleri yok teraziyi bu insanlar tekmeleyecek.

Murat Ağırel’in yazısı