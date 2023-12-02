Murat Ağırel: Dolandırıcıların yeni yöntemi hesap kiralama

Farkındaysanız ekonomi ne zaman bozuldu ve enflasyon tepetaklak oldu, dolandırıcılık vakaları, karapara aklama sistemleri, sanal bahisler, kumar vb. tüm toplumu bozan olaylar arttı.

Özellikle dolandırıcılık konusunda mağdurlardan ele geçirilen paranın takibinin imkânsızlaştırılması adına yeni bir sistem kurdular.

Yüzde 5 kazanç vaadi, burs vaadi veya ‘icralık olanlara, sicili bozuk olanlara, kredi borcunu ödeyemeyenlere, paraya ihtiyacı olanlara, gün içerisinde kefilsiz kredi sağlıyoruz’ vaatleri ile başvuranların hesaplarını kiralıyorlar.

Binlerce hesap dolandırıcılar tarafından atlama hesap olarak kullanılıyor. Dolandırıcılıktan veya sanal bahisten elde edilen para yurttaşların hesaplarına sıra ile aktarılıyor. Aktarılan para en sonunda takibi çok zor olan kripto paralara çevriliyor.

Murat Ağırel’in yazısı