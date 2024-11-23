Murat Ağırel: Dezenformasyon yasasına neden karşı çıkılması gerektiğinin canlı kanlı örneğini iliklerimize kadar yaşıyoruz

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Nasuh Mahruki, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Ağırel bu liste uzayıp gidecek.

Dezenformasyon yasasına neden karşı çıkılması gerektiğinin canlı kanlı örneğini iliklerimize kadar yaşıyoruz.

Burada asıl yargılanan sizlersiniz, sizin haber alma hakkınız. İstiyorlar ki bu soruşturmalarla eleştirmeyi bırakalım tekerlerine çomak sokmayalım.

Nasuh Mahruki üzerinden de bunu yapmak istiyorlar. Onun yargılanması elbette tutuksuz şekilde de yapılabilir. Nasuh Mahruki bir an önce serbest bırakılmalıdır.