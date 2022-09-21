Murat Ağırel: ‘Cezayı öde kurtul’ düzeni bu

Arnavutköy’de bulunan fabrikanın da ruhsatı iptal edilmiş. Ancak Kırklareli’nde bulunan fabrikanın ruhsatı cezai şartları yerine getirdikten sonra tekrar açılmış. Fabrikanın tek vukuatı buda değil. Pandemi döneminde devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden yararlanan fabrika aynı zamanda işçileri tam zamanlı çalıştığına dair iddialar ve suç duyuruları mevcut.

İşkur müfettişleri fabrikayı denetlemiş ama herhangi bir usulsüzlük görmemiş! Tabii raporlarındaki eksiklikler şikâyet edilmiş ve bir soruşturma başlamış. Peki, sonuç ne?

Sıfır. İnsan sağlığını etkileyecek olan bir olay hakkında nasıl bir prosedür işlemesi lazım?

“Cezayı öde kurtul” düzeni bu. Seni beni düşünen yok. Parası olan düdüğü çalıyor. Bu gibi durumlarda Bakanlık koridorlarında dolaşan çantacılar aklıma geliyor…

Murat Ağırel’in yazısı