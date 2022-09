Murat Ağırel: Çamura batmış bir çark halen dönmeye çalışıyor

İnternet arama sayfasına lütfen şirket sahibinin ismini yazın sadece. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’ın bu kişi hakkında yayımladığı kısıtlama kararını göreceksiniz. Ayrıca SPK’nın yaptığı suç duyurularının tamamını göreceksiniz.

Hepsi bende sayfa sayfa kayıtlı…

Değerli dostlar. Bu ve buna benzer firmalar mevcut sistemden aldıkları veya aldıklarını düşündükleri güç ile zor durumda olan gazeteleri ve medyayı TEKZİP metni diye resmî olmayan, içeriği tamamen yalan açıklamalarla adeta tehdit ediyor. Benim kapım herkese açık.

Her açıklamaya, her bilgiye, gerçeğe ulaşmak adına her türlü somut olguyu köşeme taşımaya hazırım.

Fakat beni ve okuyucularımı aptal yerine koymaya çalışarak atılacak her adımın da karşısındayım.

Resmî belgeler, yaptığınız tanıtım filmleri, reklam organizasyonları, iş birlikleri ticaret sicil gazeteleri firmanın bu açıklamasını apaçık yalanlıyor.

Zaten meselemiz bu firma da değil. Bu firma gibi yapıları yaratan sistemin ve iktidarın kendisi… Çamura batmış bir çark halen dönmeye çalışıyor. Bu çark kırılacak.

Murat Ağırel’in yazısı