Murat Ağırel: Bu yüzden çürüyoruz

Bakın mesela kanunun öngördüğü haller dışında dolu müdür kadrosuna vekil müdür ataması yapılmaması gerekmektedir. Gerekmektedir ama peki, dolu olan müdürlük kadrolarına başka müdür ve memurların vekaleten kaç kişi görevlendirilmiştir?

8 belediyede 79 kişi…

Atadıkları adamlara yasal olmamasına rağmen harcama yetkisi bile vermişler.

Tek nefeste kaç kişi saydık. Sonuçta şunu demek istiyorum. Sizler yıllarca dirsek çürütüp okuyup, didindiniz. Liyakat esasına göre devlette hizmet etmek istediniz veya istiyorsunuz.

Bu sistemde unutun! Yok öyle bir dünya.

Bu ülkede lise mezunu doktorlar yakalanıyor hastanelerde. Ameliyatlara bile girmiş. İnternete girin bakın…

Artık siyasi çıkarların, siyasi emellerin öncelendiği insan değerlerinin ve emeğin yok sayıldığı bir dönem.

Bu yüzden çürüyoruz.

Murat Ağırel’in yazısı