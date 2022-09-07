Murat Ağırel: Bu nasıl hakim ve savcı

Bir de Savcımız var. F.A. 2017-2020 arasında eşi ile birlikte toplam maaş geliri 367 bin TL iken banka hesaplarının incelenmesinde tespit edilen gelirler toplamının 4 milyon TL, giderler toplamının ise 3.8 milyon TL olduğu anlaşılmış. Savcı ve eşi adına yapılan mal bildirimlerinde de yer yer eksiklik ve yanlışlıklar bulunduğunun belirlenmiş. İddianamede de “Edinilen mal varlığı değerlerinin en azından bir bölümünü gizleme maksadına işaret ettiği kanaatinin hâsıl olduğu” tespit edilmiş.

Bu anlattıklarım sadece bir şikayet üzerine çıkan durum. İşte bizi koruyacak olan yargı içinde yaşananlar…

Kim bilir kaç insan haksız yere hapis cezası aldı, işi bozuldu, hayatı mahvoldu. Selam olsun cübbesinde cebi olmayan dik duran hâkim ve savcılara…

Murat Ağırel’in yazısı