Murat Ağırel: 900 milyon liralık ‘Castle Hawk’ dolandırıcılığı

Araştırmalarım devam ederken ulaşan birçok yurttaş, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Olentis markası ve bağlı bulunduğu holding tarafından yüksek kâr vaadiyle dolandırıldığını bildirdiler.

900 milyon liralık bir dolandırıcılık olayını anlatacağım size. Ve günün sonunda dolandıran kişi serbest…

‘Castle Hawk’ denen bir şirket var. Holding olma yolunda ilk adımını 25 Mayıs 2021 yılında 240 bin TL sermaye ile Castle Hawk Mali ve Finansal Danışmanlık adı altında Çorlu’da atıyor. Yönetim kurulu başkanlığını 1984 doğumlu Murat Şahin yapıyor. ODTÜ işletme bölümü 2005 mezunu. Ziraat Bankası’nda bir, Halk Bankası’nda yedi yıl denetim personeli olarak; sonra bir yıl da bölge koordinatörlüğünde kredi tahsis sürecinde çalışıyor. Temmuz 2021 tarihinde 100 bin TL sermaye ile Castle Hawk Kozmetik ve Otomotiv San. Ltd. Şti. adlı firmayı kuruyor.

Murat Ağırel’in yazısı