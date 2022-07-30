Murat Ağırel: 1 milyon liralık altının kaybolduğu olaylar silsilesi

1 milyon liralık altının kaybolduğu olaylar silsilesi Adana’nın Karaisalı Belediyesinde gerçekleşiyor. MHP’li oyların büyük oranda toplandığı ilçede Kızıldağ Karakucak Güreşleri gerçekleştiriliyor.

Bu güreşleri 3 kez üst üste kazanan İbrahim Bölükbaşı’ya taahhüt edilen 910 gr ve 24 ayar altın hiçbir zaman teslim edilmiyor.

Hatta 2018 yılında dönemin MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimince alınan 910 gram altın tutanaklara göre Karaisalı Belediyesi’nde görünüyor.

Güreş Federasyonu’na da intikal eden ve federasyonun sporcu lehine görüş bildirdiği konu mahkemelik…

2018 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi’nce alınan ve Karaisalı Belediyesi’ne tutanakla teslim edilen altının sporcuya verilmemesine gerekçe olarak 2020 yılında pandemi nedeniyle güreşlerin yapılmaması gösteriliyor.

2018 ve 2019’da Karaisalı Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2020’de pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 2021’de yeniden şampiyon oldu. Salgın nedeniyle verilen ara gerekçe gösterilerek Karasalı Belediyesi tarafından 910 gram altın sporcuya yine teslim edilmedi.

Sıkıntı şu; Altın ortada yok. Daha doğrusu altına ne olduğu bilinmiyor.

Murat Ağırel’in yazısı