Müjdat Gezen: İlk defa sertleştikçe yumuşaklaşan birini görüyorum

Hayvanlara sevgim sonsuz ama yine de onlarla evlenmeyi hiç düşünmedim. Düşünenler varmış, öyle diyorlar. Alt beyin denen şey öyle çalışır. Kimin aklına gelir bir hayvanla evlenmek? Böyle bir şeyi düşünebilen beyin, her şeyi düşünebilir. Biraz psikolojiden anlayan herkes bunun farkına varır…

“Vur de vuralım, öl de ölelim” diyen bir avuç zavallıya bir bakan “Onun da sırası gelecek” diyebiliyorsa bu faşizan bir yaklaşımdır. Halk her şeyin farkında. Bunlar sırça köşklerinde oturup yalanlarını sürdüredursunlar, muhalefeti aşağılamaya devam etsinler, 14 Mayıs’ta yanıtını halktan alacaklar.

Kızgın Bekir de sertleşiyormuş. Ben ilk defa, sertleştikçe yumuşaklaşan birini görüyorum. Fıkra gibi adam. Hani birine sormuşlar ya, “Adın ne?” diye. “Mülayim” demiş. “Sert olsan ne yazar” demişler garibana. Bu kirli dil hepsinde var. Ayrıca bu iktidara yakışıyor da. Korktukları için korkutmaya çalışıyorlar ama ne fayda… Bunlar halktan kopunca halk da bunlardan koptu. Durum bu kadar açık, ortada… Şimdi yakında “Altın madeni bulundu” haberini de duyabiliriz. Petrol bulunur hep seçimden önce. Bunu bilmeyen yok.

Z KUŞAĞI… Top sizde. İster auta atarsınız, ister gol atarsınız. Tercih sizin…

Müjdat Gezen’in yazısı