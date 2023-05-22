Müjdat Gezen: Ben kendimi bildim bileli bu böyledir

Ben kendimi bildim bileli bu böyledir. Sol kesim bu yüzden hep çekmiştir. Sol, emek isteyen bir kavramdır. Biz toplum olarak çok çalışmayı, bir işe emek vermeyi pek sevmeyiz. Sol aydının hemen tüm yaşamı muhalefette kalmak olmuştur. Sol aydın, yaşamı boyunca türlü baskı ve sıkıntılar içinde yaşamıştır. Politik hayatta da kısa süreli bir Bülent Ecevit dönemi dışında pek önemsenecek bir konumu olmamıştır solun. Son seçimlerde “Yeşil Sol” tabelası altında seçime girmek zorunda bırakılan HDP aynı sıkıntıyı çekti. Bu ülkede solcu olmak, akıllı adamın işi değil. Ama namuslu adamın işidir diyebiliriz.
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