Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yeni bir bakanlığın kurulacağından söz ediliyor

Peki Anlaşmaya uyulmazsa ne olacak…

Dr. Bozoğlu’na onu da sordum, aktardığına göre herhangi bir yaptırımı yok.


Ancak yeni çıkması hedeflenen yasa ağır sorumluluk getirecek…

Ankara’da bir süredir yasanın ardından yeni bir bakanlığın da kurulacağından söz ediliyor.

İklim Bakanlığı adı verilmesi gereken bu yeni yapının su, çevre gibi birçok alanı kapsayacağına da vurgu yapılıyor.

Türkiye’ye sınıf atlatacak bir durum.

Çünkü Paris İklim Anlaşması’na imza koymayan Eritre, İran, Irak, Yemen’in arasında Türkiye adı garip duruyordu.

En azından bu algı ortadan kaldırılmış olunacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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