Muharrem Sarıkaya: T.C. vatandaşları için gösterilen bu hassasiyet yabancılar için neden gösterilmiyor?

İstanbul’dan Ankara’ya gelmek için gittiğim havaalanında HES kodumu göstermem istendi; aşı kayıtlarımın da bulunduğu belgeleri gösterdikten sonra giriş yapabildim.

Oysa hemen önümde ve bir yanımdaki bankoda işlem yaptıran, giyim kuşam ve konuşmalarından bir Orta Doğu ülkesinden geldiğini anladığım kişilerden herhangi bir belge istenmedi.

Benzer durumla Prof. Dr. Akın da karşılaşmış.

Havaalanında HES koduna rahat ulaşmak için cep telefonuna kopyalayan kişiden, aşılarını tam yaptırıp yaptırmadığına ilişkin aşı kartı da istenmiş.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gösterilen bu hassasiyet, yabancılar için neden gösterilmiyor?

Prof. Dr. Akın çok kısa yanıt verdi:

“Biz tavsiye kararımızı yerli veya yabancı diye değil, insanlar için aldık… O uçağa binen herkesi kapsıyor…”

Bu kadar açık…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı