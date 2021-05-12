Muharrem Sarıkaya: Son yaşananlar Netanyahu’nun koltuğu elinden alınmaması için yarattığı cehennem azabı

Aslında Kudüs her geçen gün daha da gerici hale geldi, hatta o denli ki Tel-Aviv ile zıt yönlere savruldu.

Zaten iki yıl içinde gittiği dördüncü seçimde 5 dinci partinin koalisyon hükümetinde etkinlik gösterecek sayıda milletvekili çıkarıyor olması da bunun göstergesi.

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Ancak beklendiği gibi olmadı, hükümet kurmak için 61 sandalyeyi bulamayan Netanyahu yolsuzluk ve hırsızlık suçlamaları arasında gideceği seçimde radikallere bir gül vermesi geriyordu.

Son yaşananlar işte bu nedenle 2009’dan bu yana Başbakanlık görevini yürüten Netanyahu’nun koltuğu elinden alınmaması için yarattığı bir cehennem azabı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı