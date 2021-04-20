Muharrem Sarıkaya: Öyle görülüyor ki yerli aşı 30 yaş altına yapılacak

Ancak bunun için öncelikle Erciyes Üniversitesi’nin Faz-2 sonuçlarının raporlaması gerekiyor.

Bunun için öngörülen süre Mayıs’ın ilk haftası…

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Ayrıca, Biontech ve Sinovac ilk kez sağlık çalışanlarına uygulanmıştı…

Erciyes aşısının hangi kesimde uygulanacağı veya başka ülkelerde de Faz-3 çalışmasının yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken.

Çünkü Faz-2’nin kesin raporu alınmadan kimse tek söz söylemek istemiyor.

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Ancak Faz-3 öncesi nasıl ki bugün dünyaya hakim bütün aşılar Acil Kullanım Onayı (AKO) aldıysa, benzer durum Erciyes için de söz konusu olabilir.

Sağlık Bakanı’nın 55 yaş üstüne aşının başlandığını açıklaması da dikkate alındığında, öyle görülüyor ki yerli aşı 30 yaş altı ve ilk aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara yapılacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı