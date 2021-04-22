Muharrem Sarıkaya: ‘Okullar ne zaman açılacak’ diye soranlara duyurulur

Bu bakış Bakan Selçuk’ta da mevcut.

Toplantı sonrası AK Parti Grubu için geldiği TBMM’de sohbet ederken, bir noktaya dikkat çekti.

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Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında okulu en fazla kapalı tutan dördüncü ülke olduğunu anımsattı.

Okulların kısmi de olsa açılması taraftarı olduğunu belirtti, “Bu ilkemden taviz vermem” dedi.

Ama deyip devamını getirdi:

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“Salgının bu denli yükseldiği dönemde bir süre daha bu şekilde devam etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız ve ailelerinin sağlığı bizim için çok daha önemli…”

Bunun üzerine soruyu bir daha yineledim.

Bunun okulların bir süre daha şu anki gibi eğitime devam edip etmeyeceğini sordum.

“Öyle olacak, çünkü salgın çok yüksek… Eğer bir düşme olursa o zaman bilim insanlarımızın önerisi doğrultusunda bir daha değerlendirilir…”

Okullar ne zaman açılacak diye soranlara duyurulur…

Salgının şiddeti makul olan seviyeye ne zaman gelirse…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı