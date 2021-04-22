Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: ‘Okullar ne zaman açılacak’ diye soranlara duyurulur

Bu bakış Bakan Selçuk’ta da mevcut.

Toplantı sonrası AK Parti Grubu için geldiği TBMM’de sohbet ederken, bir noktaya dikkat çekti.

Reklam

Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında okulu en fazla kapalı tutan dördüncü ülke olduğunu anımsattı.

Okulların kısmi de olsa açılması taraftarı olduğunu belirtti, “Bu ilkemden taviz vermem” dedi.

Ama deyip devamını getirdi:

Reklam

“Salgının bu denli yükseldiği dönemde bir süre daha bu şekilde devam etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız ve ailelerinin sağlığı bizim için çok daha önemli…”

Bunun üzerine soruyu bir daha yineledim.

Bunun okulların bir süre daha şu anki gibi eğitime devam edip etmeyeceğini sordum.

“Öyle olacak, çünkü salgın çok yüksek… Eğer bir düşme olursa o zaman bilim insanlarımızın önerisi doğrultusunda bir daha değerlendirilir…”

Okullar ne zaman açılacak diye soranlara duyurulur…

Salgının şiddeti makul olan seviyeye ne zaman gelirse…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Metin Lokumcu davası: Avukatlardan reddi hakim talebi

Trabzon ve Hopa emniyet müdürü dahil olduğu 13 polis hakkında tam dokuz yıl beş ay sonra hazırlanabilen iddianamede sanıkların ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla iki yıldan altı yıla kadar hapsi isteniyor.

CHP’li Altay’a soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir TV’deki sözleri nedeniyle CHP’li Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.