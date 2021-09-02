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Muharrem Sarıkaya: Öğretmenlere PCR testini yaptırmaları için izin verilecek mi

Öğretmenler ve görevlilere PCR testini yaptırmaları için izin verilecek mi?”

Soruyu yöneltmemin nedenine gelince…


Okullar denilince birçoğumuz büyük kentleri anlıyoruz.

Oysa Anadolu’nun her yanında, en küçük köy ve mezralarda da eğitim veren, görev yapan binlerce öğretmen ve görevli var.

PCR testinin öyle her önüne gelen sağlık ocağında yapılmasının imkansızlığı ortada.

Zaten plastik şırınga, ameliyat pensi, sargı bezi ve ameliyat iğnesi ile katküt setinden oluşan donanıma sahip bir köy sağlık ocağında PCR testi yapılmasını da kimse beklemesin.

Bu durumda öğretmenler haftanın iki günü PCR testi için vilayetteki hastaneye mi gidecek?

Bu süre içinde izinli mi sayılacak?

Eğer öyle ise bu öğretmenlerin derse girecek zaman bulacaklarını sanmayın…

Çünkü bir test için gidip gelmek dahi en yakın kasaba veya köy için bir gün demektir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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