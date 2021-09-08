Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumu

Üçünün birbiri ile ilişkisini bir araya getiren de eski Antalya milletvekili, Dr. Nesrin Ünal…

Kendisi gibi doktor olan oğlu Hicazi Ünal ile birlikte yaptıkları araştırma sonucunda Covid-19 ile yılan zehri arasındaki bağı tespit etmişler.


Bununla da kalmamışlar, 20 Nisan 2020’de Notere gidip tescilini yaptırmışlar…

Yani 1,5 yıl kadar önce bu sonuca varmışlar.

Dr. Nesrin Ünal, önceki gün telefonda sohbet ederken konuyu açtı, koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumunun iyi geleceğini belirtti.

Önce şaka yapıyor sandım.

Ancak ciddi bir ses tonuyla gerisini getirdi:

“Oğlum Hicazi ile yaptığımız çalışma gösterdi ki yılan zehri ile Covid-19 aynı reseptörü etkiliyor; aynı tepkiyi veriyor. İkisi de hücrede gidip aynı yere yapışıyor…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

e-Devlet’te soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.

Akbelen’de mücadele bitmedi: Bilirkişi incelemesinde davacı uzmanlara engel

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi başladı. Ancak davacı KARDOK Derneği tarafından sunulan isimler bilirkişi heyetine kabul edilmedi. Ayrıca davacı uzmanlar da keşfe alınmadı. İkizöylüler “Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz” sloganı attı.