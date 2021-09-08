Muharrem Sarıkaya: Koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumu

Üçünün birbiri ile ilişkisini bir araya getiren de eski Antalya milletvekili, Dr. Nesrin Ünal…

Kendisi gibi doktor olan oğlu Hicazi Ünal ile birlikte yaptıkları araştırma sonucunda Covid-19 ile yılan zehri arasındaki bağı tespit etmişler.

Bununla da kalmamışlar, 20 Nisan 2020’de Notere gidip tescilini yaptırmışlar…

Yani 1,5 yıl kadar önce bu sonuca varmışlar.

Dr. Nesrin Ünal, önceki gün telefonda sohbet ederken konuyu açtı, koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumunun iyi geleceğini belirtti.

Önce şaka yapıyor sandım.

Ancak ciddi bir ses tonuyla gerisini getirdi:

“Oğlum Hicazi ile yaptığımız çalışma gösterdi ki yılan zehri ile Covid-19 aynı reseptörü etkiliyor; aynı tepkiyi veriyor. İkisi de hücrede gidip aynı yere yapışıyor…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı