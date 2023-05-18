Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun avantajı

Kılıçdaroğlu bu seçimde partisinin oyunu 4 puan yükseltti; milletvekili sayısını da arttırdı.

Yetmedi, geçen iki seçimde de ittifak olmasına karşın, hem Ekmeleddin İhsanoğlu, hem de Muharrem İnce’nin aldığı oydan %15 daha fazlasını elde etti; %45 ile sonuçlandırdı.

Her dönem ilk turda çıkan rakibini de geriletti ikinci tura bıraktırdı.

Hem ittifakını diri tuttu, hem de kısa süre içinde var olan olumsuz tabloyu olumlu bir noktaya taşıdı.

Ancak yine de klasik mutsuz tereddüt toplumunu motive edebilmekten şu kısa sürede başlaması gerektiği için dezavantajlı zeminde duruyor.

Avantajı ise Erdoğan’ın aksine iktidarı ittifak ortakları ile paylaşacak olması…

Dolayısıyla ittifak ortağı diğer parti tabanlarının milletvekili seçimini aldık, iktidar onların işi deyip Kılıçdaroğlu’nu kendi oyuyla baş başa bırakmak gibi olumsuzluğu yok; aksine avantajlı durumda.

Çünkü iktidarı almaları halinde lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı olmakla kalmayacak, bakanlık da elde edecek.

Kendisini iktidarda temsil etme olanağına kavuşacak; bu da tabanın yeniden motive edilmesi açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı