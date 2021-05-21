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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: İki elzem konu

Birincisi salgının yüksek olduğu, Hindistan dahil tehlikesi yüksek mutantlara daha çok rastlanan ülkelerden gelen turistlere yönelik, PCR kontrolüne yeniden dönüşü de kapsayan tedbirler…

İkincisi de güvenlik sertifika uygulamasının, aşının da içine katılacağı şekilde yeniden diriltilmesi.

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Turizm deyip de geçmemek gerekir, tam 30 sektörü birden ilgilendiriyor.

Dolayısıyla hepimizin gelirini etkileyecek yaşam kaynaklarından biri…

Mayıs Haziran kaybedildi, ancak Temmuz sonrasının da kaybedilmemesi için ülke ülke gezip turist talebinde bulunmak yerine, gelebilecek süreçlerin önünün açılması gerekiyor.

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Umarım Pfizer- Biontech ile yapılan anlaşma da bunun ilk adımını oluşturur…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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