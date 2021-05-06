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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Erciyes Üniversitesi’nde gelişen aşının Biontech, Sinovac veya Sputnik-V ile eküri olma durumu var

Türkiye’de şu an Faz-3 aşamasına muhtemelen bu ay sonunda geçecek tek aşı var; Erciyes Üniversitesi’nde yıllarını aşı çalışmalarına ayıran Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin geliştirdiği aşı.

Ancak bu aşıda plasebo uygulanma şansı görülmüyor.

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Neden de Türkiye’nin de altına imza koyduğu Helsinki Sözleşmesi…

Sinovac ve Biontec için Faz-3 çalışmaları yapılırken ülkede kullanımda olan bir aşı bulunmadığı için plasebo yapılmasına bu sözleşme izin veriyordu.

Ancak bir ülkede kullanılmakta olan aşı varsa, o durumda Faz-3 çalışacak aşının, ülkede kullanılan bir başka aşı ile eküri olması, yani eşleşmesi gerekiyor.

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Kime ne yapıldığı bilinmeden aşılamanın gerçekleşmesi gerekiyor ki olumlu veya olumsuzlukları anlaşılabilsin.

Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi’nde gelişen aşının mevcutlardan Biontech, Sinovac veya gelecek olan Sputnic-V ile eküri olma durumu var.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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